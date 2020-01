Il sermone di Khamenei (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il leader della rivoluzione islamica, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, davanti a una folla di migliaia di persone giunte a Teheran per la preghiera del venerdì alla Grande Moschea dell’Imam Khomeini, è tornato ad attaccare gli Stati Uniti e i paesi europei: “Hanno assassinato di soppiatto e codardamente il generale Soleimani in un’azione terroristica. Una vergogna per l’America” ha detto la Guida Suprema iraniana, sottolineando che il presidente americano, Donald Trump è un “clown” che finge di sostenere il popolo iraniano. L’ultima volta che Khamenei ha celebrato le preghiere del venerdì nella moschea Moschea di Teheran è stato nel febbraio 2012, in occasione del 33esimo anniversario della rivoluzione islamica. Rispetto all’attacco iraniano contro le basi Usa, la Guida Suprema ha osservato: “Il fatto che l’Iran ... Leggi la notizia su it.insideover

