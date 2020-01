Il progetto di Elon Musk per colonizzare Marte: un milione di persone sul pianeta rosso entro il 2050 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Musk è intenzionato a colonizzare in tempi rapidi Marte costruendo 1000 astronavi che porteranno fino a un milione di persone sul pianeta rosso L’ambizione di Elon Musk non conosce alcun limite. Tanto che stando all’eccentrico CEO, entro il 2050 Marte potrebbe essere colonizzato dall’uomo con uno spostamento di massa dal pianeta Terra al pianeta rosso. … L'articolo Il progetto di Elon Musk per colonizzare Marte: un milione di persone sul pianeta rosso entro il 2050 NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

