Il cantante mascherato: il Barboncino chi è? E’ stata svelata l’identità (Di sabato 18 gennaio 2020) Barboncino chi è? UPDATE: sotto la maschera si nascondeva Arisa. Barboncino cantante mascherato presentazione Barboncino chi è? Milly Carlucci torna su Instagram con l’ultimo bozzetto dell’ultima maschera in gara a Il cantante mascherato e invita gli utenti ad indovinare l’identità del vip: Il cantante mascherato. Chi canta sotto le mentite spoglie del Barboncino? Anche in questo caso il personaggio famoso che si cela dietro la maschera, proveniente dal mondo della tv, dello spettacolo, del web o dello sport, ha scelto appositamente il travestimento in base ad alcune caratteristiche comuni o totalmente opposte che ha con l’abito di scena. Il Barboncino è una razza canina di origine francese o tedesca. Ha un carattere brillante, simpatico, vivace, dolce, affettuoso, giocoso ed è molto intelligente, furbo e di compagnia. Il vip che ha scelto di ... Leggi la notizia su trendit

