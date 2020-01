Il bel tempo? Un disastro, non c’è più neve sull’Appennino. Mercalli: “Rischio incendi devastanti” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Temperature alte, sole splendente, pochissima neve sulle montagne e a quote sempre più alte. Quello che spesso viene descritto come "bel tempo" è invece un disastro causato dal riscaldamento globale. Ne abbiamo parlato con il climatologo Luca Mercalli: "Senza un radicale cambiamento del nostro modello di sviluppo le conseguenze per l'umanità saranno catastrofiche. Città sommerse, migrazioni di massa, siccità e alluvioni. Leggi la notizia su fanpage

juventusfc : HT | ? | Qualità. Finisce un bel primo tempo all'Allianz Stadium. Una ottima Juve gioca, diverte e segna. Due a zer… - Corriere : Smog, a Milano l’aria è più inquinata che a Pechino: è davvero “tutta colpa” del bel tempo? - yutakoseki : bel tempo -