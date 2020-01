Gianfranco Vissani: “Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime. In Italia siamo comandati male e siamo dei pecoroni. Ci mettono solo tasse”: così Gianfranco Vissani ha sintetizzato ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio 2 il suo punto di vista sulla situazione politica italiana. Nel corso del suo intervento, lo chef è intervenuto anche sulla recente polemica scatenata da un ristoratore che ha detto di non gradire la presenza di bambini “maleducati” nel suo locale: “Quarant’anni fa, quando venivano da me i bambini, mi tiravano giù le tende. Io litigavo con i genitori – ha raccontato Vissani -. Quando arrivano al ristorante li lasciano sciolti perché pensano che il ristorante sia un parco giochi. Oggi i bambini da me non vengono più. La gente ti rompe il lavandino in camera, ti spacca il rubinetto, i bicchieri. Noi non mettiamo in conto nulla, ma non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Gianfranco Vissani: 'Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime' - giuseppebastia2 : RT @HuffPostItalia: Gianfranco Vissani: 'Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime' - lory_no : RT @HuffPostItalia: Gianfranco Vissani: 'Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime' -