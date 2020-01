Elezioni in Calabria, Salvini: «Rilanciare Riace con i calabresi non con i migranti. Prima a loro casa e lavoro» (Di venerdì 17 gennaio 2020) «A Riace troverò tanta gente perbene che, dopo tante chiacchiere, pensa di Rilanciare Riace grazie ai calabresi e non grazie agli immigrati che sbarcano». Sono queste le parole che Matteo Salvini pronuncia da Catanzaro prima di spostarsi a Riace, nota alle cronache per il sistema di accoglienza andato affermandosi con l’agire dell’ex sindaco Mimmo Lucano. Poi, il leader della Lega si è spostato «nella splendida Riace», dove ha tenuto un altro comizio in diretta Facebook, «la Riace che qualcuno voleva “colonizzare” facendo arrivare qui mezza Africa», ha esordito il leader della Lega. L’ex ministro dell’Interno è stato accolto a Riace – seconda tappa del suo viaggio in Calabria in vista delle Elezioni regionali del 26 gennaio – dal sindaco Antonio Trifoli e da alcuni esponenti calabresi della Lega. «Quando andrò al governo bloccherò ... Leggi la notizia su open.online

