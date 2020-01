Da sabato mattina 18 gennaio 2020 WhatsApp a pagamento per il TG: “è vero” diventa ancora bufala (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai parlare di WhatsApp a pagamento è un appuntamento fisso sulle nostre pagine, al punto che anche questo venerdì occorre smentire la catena secondo cui a partire da sabato mattina, 18 gennaio 2020, l’app tornerà ad avere un costo legato addirittura all’invio di ciascun messaggio. Ne avrebbe parlato anche il TG, con alcuni avvertimenti che corrispondono in questo caso ai segnali da tenere in considerazione per comprendere quando si passerà ai fatti. Eppure, ogni volta c’è qualcuno che ci casca. Il testo del messaggio su WhatsApp a pagamento da sabato mattina 18 gennaio 2020 Ne abbiamo parlato appena una settimana, con un altro articolo utile per avvertirvi, ma occorre ribadirlo. WhatsApp a pagamento è solo una bufala. Qualora doveste ricevere una catena che vi parla di un aggiornamento delle condizioni d’uso per l’app a partire da sabato mattina, ... Leggi la notizia su bufale

