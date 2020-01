CorSport: Ghoulam si toglie dal mercato, non vuole lasciare il Napoli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Faouzi Ghoulam non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio, scrive il Corriere dello Sport. Di lui si parla da settimane accostandolo alla Francia, da cui sono arrivate alcune proposte e anche il suo agente ha fatto diversi sondaggi, ma il terzino proprio non vuole andare via. “A dispetto di tutto quanto sta accadendo intorno a lui sin dall’inizio della sessione invernale: qualche proposta dalla Francia, un paio di sondaggi a destra e sinistra e poi la conferma. Personale: è Faouzi in persona a volersi giocare ancora le proprie chance in azzurro”. L'articolo CorSport: Ghoulam si toglie dal mercato, non vuole lasciare il Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

