Cecilia Rodriguez prima di Ex on the beach svela: “Mi vergogno” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ex on the beach, Cecilia Rodriguez su Belen svela: “Se le ho chiesto consigli? Sono timida” Il 22 Gennaio alle 22.50 circa tornerà uno dei reality show più provocanti della Televisione, Ex on the beach Italia. Alla conduzione della trasmissione ci saranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E per la coppietta sarà la prima volta alla conduzione di un programma insieme. Come se la caveranno? Chissà, intanto i due innamorati hanno rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Mio. E in questa occasione il giornalista ha domandato a Cecilia se abbia chiesto dei consigli a sua sorella Belen Rodriguez per affrontare al meglio questa nuova avventura televisiva. A quel punto la fidanzata di Ignazio Moser ha dato una risposta che ha decisamente spiazzato: “Sono molto timida, soprattutto in relazione al lavoro…Mi vergogno e dunque con mia ... Leggi la notizia su lanostratv

