Caro Harry, è davvero questo che volevi? Lettera aperta a un ex principe (infelice) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Caro Harry, perdonaci il tono confidenziale, ma ti parliamo come se fossi nostro fratello minore. Da sorelle preoccupate non possiamo fare a meno di farci delle domande. E trovare cercare delle risposte plausibili. Ci permettiamo di farlo dopo aver visto le immagini di quelli che molti indicano come il tuo ultimo impegno reale. Nei giardini di Buckingham Palace, con tuo bel completo blu (che ti stava benissimo) hai accolto i piccoli atleti della Rugby League. Uno di questi scatti lo vediamo qui sotto. Sicuramente sei stato molto carino con loro. Li hai incoraggiati. Ma nelle foto, anche quelle in cui cercavi di sorridere, i tuoi occhi parlavano chiaro. E dicevano che sei molto, molto preoccupato. Il tuo sguardo velato di tristezza ci ha ricordato quello della tua mamma Diana. Anche lei viveva in una gabbia dorata che le andava stretta, che non le permetteva di essere felice. È quello ... Leggi la notizia su dilei

romi_andrio : RT @carotelevip: Lorella Cuccarini e Roberta Bruzzone in simbiosi nello spazio cronaca nera e l'entusiasmo di Alberto Matano nello spazio g… - Lav_actually : Io mi sbaglierò eh, caro #harry, ma secondo me hai fatto una gran cavolata (versione edulcorata) ?? - harry_hugs_me : Raga ma dio caro quindi io non posso vedere ste cose mi sanguinano gli occhi -