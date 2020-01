Buche piazza Brunelleschi: video sulla morte del disabile. Inchiesta per omicidio colposo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Spunta un video, ripreso da una delle telecamere di sorveglianza, che riprende il momento dell'incidente occorso a Niccolò Bizzarri, lo studente 21enne, morto lunedì all'ospedale di Santa Maria Nuova dopo la caduta in piazza Brunelleschi. Inchiesta per omicidio aperta dal pm Alessandra Falcone Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Buche piazza Brunelleschi: video sulla morte del disabile. Inchiesta per omicidio colposo - ubriskaiate : - complicazioni e non ce l'ha fatta. Lo conoscevamo tutti, anche solo di vista. Il posto in cui è caduto è una piaz… - franca_ciardi : @26julymovement A me da fiorentina viene da vomitare. Piazza telecamere come un ossesso, pensa al “decoro” e non ve… -