Bordoni | stop diesel non funziona | aria a Roma peggiora

Roma – Come abbiamo annunciato, non funziona lo stop dei diesel e l'aria peggiora ancora a Roma, nonostante la decisione dell'amministrazione Raggi di bloccare per quattro giorni consecutivi la circolazione nella Fascia verde di tutti gli autoveicoli diesel, compresi quelli di ultimissima generazione, gli Euro 6, anticipando la Domenica ecologia. – Dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni – Le centraline segnalano sforamenti in quasi tutte le zone di rilevamento con picchi piuttosto alti a testimonianza del fatto che solo con la prevenzione e la programmazione si posso ottenere risultati concreti. "Presto e bene non marciano insieme", la Sindaca nonostante ricorra spesso al potere d'ordinanza ne sperimenta anche i limiti: fermare 300mila nuovissimi veicoli Euro6 per una settimana è il fallimento delle ...

