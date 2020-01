Autostrade invoca la pace: "Pronti a investire, ma con la revoca è la fine" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Senza le concessioni e con l’indennizzo previsto dal decreto Milleproroghe l’azienda andrà in default”. Lo dice, in un’ intervista a Repubblica, l’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, dopo che il consiglio di amministrazione della società ha dato ieri il via libera alle linee del piano strategico 2020-2023 di “trasformazione dell’azienda” con un piano di mille assunzioni e 7,5 miliardi di investimenti.Sul fatto che le agenzie internazionali di rating valutano già l’affidabilità sul debito di Autostrade come junk, spazzatura, Tomasi mostra la sua “preoccupazione per il futuro dei settemila dipendenti dell’azienda che lavorano con dedizione e per la possibilità di essere una risorsa per questo Paese”.“Nonostante tutti gli sforzi che stiamo facendo - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

