WTA Adelaide 2020: Barty in semifinale con Collins, Sabalenka elimina Halep e sfida Yastremska (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si sono giocati quest’oggi i quarti di finale al WTA Premier di Adelaide, che ha fatto registrare un mix tra conferme (poche) e sorprese (molte), con l’eliminazione di due delle prime quattro teste di serie, la svizzera Belinda Bencic e soprattutto la rumena Simona Halep. Iniziando dalla parte alta del tabellone, chi sopravvive senza particolari problemi è l’australiana Ashleigh Barty. La numero 1 del mondo elimina, in un match dai connotati interessanti alla vigilia, la ceca Marketa Vondrousova, numero 8 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-3 che, al suo interno, racconta di un incontro più lottato nel secondo set rispetto al primo. Per la leader incontrastata del ranking WTA, in semifinale, c’è l’americana Danielle Collins, capace di travolgere non senza sorpresa, considerato l’andamento dei loro ultimi mesi di tennis, la svizzera Belinda Bencic ... Leggi la notizia su oasport

