Va a letto e non si risveglia più, Courtney uccisa a 19 anni dal fumo degli incendi in Australia (Di giovedì 16 gennaio 2020) La tragedia di Courtney Partridge-McLennan, ragazza australiana del Nuovo Galles del Sud, trovata morta nel suo letto dai genitori che erano andata a svegliarla. Secondo i parenti, la sua morte sarebbe da addebitare agli incendi perché la diciannovenne sarebbe stata uccisa dal fumo che da giorni si respira nell'aria a causa degli incendi. Dopo cena aveva augurato la buonanotte ai suoi familiari e poi era andata nella sua stanza dove si era messa a letto e si era addormentata senza lamentare alcun tipo di problemi ma da quel sonno la giovane 19enne non si è mai più risvegliata. È la tragedia di Courtney Partridge-McLennan, ragazza australiana di Glen Innes, nel Nuovo Galles del Sud, trovata morta il mattino dopo nel suo letto dai genitori che erano andati a svegliarla non vedendola arrivare per la colazione. Una morte così improvvisa e inspiegabile su cui ora la famiglia chiede di fare ...

