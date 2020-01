Starbucks aprirà a Roma in un’ex libreria (Di giovedì 16 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Lo sbarco del Frappuccino nella Capitale era atteso per l’autunno 2019, ma è stato rimandato. Non ancora per molto, pare: mentre sul suo sito Starbucks cerca figure lavorative da inserire nel locale di Roma, Gugsto ha rivelato che la location scelta sarà l’ex libreria Maraldi, proprio accanto al Vaticano. La mastodontica catena di caffè, fondata a Seattle nel 1971, punta quindi, in primis, ad attrarre i turisti in visita a Roma: l’ex libreria si trova infatti su viale dei Bastioni di Michelangelo, accanto a pizza del Risorgimento e una nota gelateria (Old Bridge), affacciata sulle mura del Vaticano. L’immobile scelto, spiega Gugsto, ha 11 vetrine e ospiterà una caffetteria Starbucks tradizionale. Non, cioè, una Reserve Roastery, come quella aperta a Milano in piazza Cordusio a settembre 2018 (la prima insegna della catena in Italia). A oggi, Starbucks conta locali ... Leggi la notizia su wired

VeronicaG_88 : Sul sito di #Starbucks Italia sono aperte le candidature per 2 posizioni manageriali. Tutto lascia pensare a un'ape… - ZerounoTv : Starbucks aprirà a Roma nel 2020 in un’ex libreria - vvoxonline : #Starbucks punta al #Veneto: ecco dove aprirà >>> -