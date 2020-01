Serie B | Var off-line | sabato parte la sperimentazione con Cremonese-Venezia

Var in Serie B - sabato parte a Cremona la sperimentazione off-line : Con Cremonese-Venezia, che si giocherà sabato 18 gennaio allo stadio Zini, parte ufficialmente la fase off-line del Var nella Serie BKT. Una fase di sperimentazione e di training arbitrale che coinvolgerà tutti i campi e tutte le giornate del girone di ritorno con le sue prossime tappe previste venerdì 24 gennaio al Castellani per Empoli-ChievoVerona […] L'articolo Var in Serie B, sabato parte a Cremona la sperimentazione off-line è stato ...

La Var sta ‘uccidendo’ la Serie A? In Italia record di rigori - in Europa si fischia meno e si gioca di più : Polemiche sulla Var: in Italia 88 calci di rigore nelle prime diciannove partite della stagione. La Serie A vanta un primato forse poco invidiabile. Con la Var la Serie A diventa la patria dei rigori. Nel girone di andata della stagione 2019-2020 sono state assegnati 88 penalty. Mai così tanti dalla stagione 2005-2006 e soprattutto più di quanti ne siano stati assegnati nel resto d’Europa in questa prima parte di stagione. Serie A, ...

Volley femminile - Serie A1 : 14^ giornata. Conegliano espugna Monza - +6 su Busto Arsizio. Ok Novara e Scandicci : La Serie A1 di Volley femminile è tornata dopo la pausa per i tornei preolimpici, questa sera si è disputata la quattordicesima giornata con sette partite in programma. Conegliano si conferma in testa alla classifica dopo aver sconfitto Monza a domicilio, le Campionesse d’Italia si sono imposte con un secco 3-0 alla Candy Arena grazie allo show di un’indemoniata Paola Egonu: l’opposto a messo ha segno 23 punti (3 muri, 4 aces) ...

Serie C - variazione per alcune partite della prima giornata di ritorno : Si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie C, sono arrivate indicazioni ma il pensiero è rivolto adesso al prossimo turno. Nel frattempo la Lega Pro, in relazione alle gare di recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, ha comunicato le seguenti variazioni. Mercoledi’ 22 gennaio, Girone A: Gozzano-Alessandria (ore 15), Juventus U23-Novara (h.15), Olbia-Robur Siena (h.18), Pianese-Pro ...

Video/ Novara Monza - 0-3 - : highlights e gol - capolista travolgente - Serie C - : Video Novara Monza, risultato finale 0-3,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Silvio Piola, valida per il girone A della Serie C.

Basket - Serie A 2020 : 18^ giornata. Sassari vince contro Varese - Venezia espugna Trieste : La Dinamo Sassari risponde subito alla Virtus Bologna e ottiene la vittoria nella diciottesima giornata della Serie A di Basket. Un successo sofferto ed importante per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha superato per 93-87 la Openjobmetis Varese, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva in campionato e consolidando il suo secondo posto in classifica. Sassari arrivava dalla sconfitta in Champions League e ha controllato il match fino a ...

LIVE Dinamo Sassari-Varese 93-87 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : vittoria per i biancoblù di Pozzecco che rispondono alla Virtus Bologna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 La Dinamo Sassari prevale solo nel finale su una combattiva Varese che esce dal PalaSerradimigni a testa alta, i sardi rispondono alla Virtus Bologna che ha dominato il match di Roma. Top Scorer: Tambone per Varese con 22 punti e Pierre per la Dinamo Sassari sempre con 22. FINISCE QUI, OTTAVA vittoria CONSECUTIVA PER LA Dinamo SASSARI! 93-87 Gentile ancora perfetto ai liberi. Dinamo vicina ...

LIVE Dinamo Sassari-Varese 79-77 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : si procede punto a punto al PalaSerradimigni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-85 Piazzato di Simmons, vantaggio Openjobmetis. 83-83 TRIPLA DI TAMBONE, arrivo mozzafiato, 3’16” da giocare. 83-80 50% Bilan a cronometro fermo. Bilan subisce un nuovo fallo di Jason Clark, niente gioco da 3 ma liberi per il croato. 82-80 2/2 Vitali, per lui 14 punti sin qui, Sassari di nuovo avanti. Viaggio in lunetta per Vitali dopo tirata di maglia di Clark. 80-80 50% per Michele ...

LIVE Dinamo Sassari-Varese 59-48 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : i biancoblù di Pozzecco provano l’allungo decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-52 Ancora Matteo Tambone, riporta i suoi a -7 e sale a quota 10. 60-50 Tambone dal mezzo angolo. 5′ a fine terzo quarto. 60-48 Pierre segna un libero, Varese è già a quota 5 falli nel terzo periodo, ancora nessuna infrazione per il Banco di Sardegna. 59-48 CLARK dall’arco prova a scuotere la Openjobmetis, 13 i punti della guardia di Varese fino a qui. 59-45 VITALE DA TRE, scappa via ...

LIVE Dinamo Sassari-Varese 50-43 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : sardi avanti di 7 all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out chiamato da Attilio Caja in apertura di secondo tempo. 53-45 Dentro il libero supplementare. L.J. Peak è già al terzo fallo personale. 52-45 Pierre subisce fallo da Peak ma non prima di segnare in gancio, potenziale gioco da tre. 50-45 Mayo alza la parabola. INIZIA IL TERZO QUARTO AL PALASERRADIMIGNI! 19.20 Questi intanto i risultati della giornata: Milano-Treviso 91-67, Roma-Virtus Bologna ...

LIVE Dinamo Sassari-Varese 39-37 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : si procede su una situazione di estremo equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-43 Rimbalzo di Bilan che corregge a canestro dopo la penetrazione di Marco Spissu. 48-43 50% Simmons a cronometro fermo. Fallo di Vitali su Jeremy Simmons, il numero 11 avrà ora a disposizione due liberi. Movimento spettacolare del croato che porta la Dinamo Sassari sul +6. 48-42 BILAN SCHIACCIA A DUE MANI! 46-42 Sorokas da sotto su assist di un Miro Bilan fino a qui devastante, time-out Varese a ...

LIVE Dinamo Sassari-Varese 28-25 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : al PalaSerradimigni finisce un frizzante primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-30 50% Peak a cronometro fermo, l’americano viaggia su un 72,5% ai liberi in stagione. 4′ trascorsi dopo la prima sirena, Peak in lunetta, 1-1 i falli fino a qui. 38-29 Magro segna dopo un assist dietro la testa sensazionale di Dyshawn Pierre. 36-29 Simmons appoggia al vetro in uscita dal time-out di Varese. 36-27 PIERRE spara da 3 firmando il parziale di 8-0, time-out obbligatorio ...