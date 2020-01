Scarti di lavorazioni abbandonati nella ‘Terra dei Fuochi’: sequestrati caseifici e fabbriche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti‘Action day’ interforze nella ‘Terra dei Fuochi’, sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da Scarti di lavorazione di attività illecite per un totale circa 1.500 metri quadrati. Operazione di controllo straordinario del territorio disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, a Maddaloni, Marcianise, San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere oltre a diversi comuni del napoletano come San Giuseppe Vesuviano, Striano e Calvizzano. In campo 12 equipaggi, per un totale di 34 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano, al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, ai Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, ai Carabinieri Forestale di San Giuseppe Vesuviano, alla Guardia di Finanza di Ottaviano, alla Polizia della Città Metropolitana di ... Leggi la notizia su anteprima24

