Sanremo 2020, Giovanna Civitillo sarà l’inviata de La Vita in Diretta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Devono essere ore particolarmente impegnate per Amadeus. Con il Festival di Sanremo alle porte e le polemiche che hanno attirato l’attenzione su di lui dopo la conferenza di presentazione del programma, il conduttore deve essere molto teso. A sostenerlo la moglie Giovanna Civitillo, che, seppur in forme diverse, lo affiancherà in questa grande avventura. Anche Giovanna Civitillo lavorerà al Festival di Sanremo 2020. Non salirà sul palco dell’Ariston al fianco del marito e delle altre donne scelte per condurre la kermesse, ma sarà comunque impegnata al progetto come inviata speciale. Giovanna, infatti, è stata scelta da La Vita in Diretta come inviata per il Festival di Sanremo 2020. Dovrà, quindi, impegnarsi per raccogliere le impressioni e le opinioni dei cantanti, delle vallette, del pubblico e degli ospiti d’eccezione. La sua intervista più attesa, però, è senza dubbio quella al suo ... Leggi la notizia su dilei

