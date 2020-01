Ramona Badescu mamma a 51 anni: "Avevo congelato gli ovuli, ma non è servito" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luana Rosato Ramona Badescu racconta come ha scoperto di essere rimasta incinta naturalmente a 51 anni nonostante avesse deciso di ricorrere alla fecondazione assistita La maternità non ha età e Ramona Badescu ne è la prova: l'attrice e showgirl è diventata mamma da pochissimo, dopo aver superato la soglia dei 50 anni. Fotografata dal settimanale Diva e Donna mentre passeggia al parco con il figlio di quattro mesi, la Badescu, dopo la fine del matrimonio con un noto avvocato romano, si è legata a Narcis Godeanu e con lui ha deciso di allargare la famiglia. “Ho sempre desiderato avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta – aveva raccontato tempo fa al settimanale Ok salute - . Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata”. L’amore con Godeanu, infatti, è scoppiato come un fulmine a ciel sereno e ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

