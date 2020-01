Morto Christopher Tolkien: figlio dell’autore del Signore degli Anelli (Di venerdì 17 gennaio 2020) È Morto all’età di 95 anni lo scrittore ed editore britannico Christopher Tolkien, figlio del più noto J.R.R. Tolkien, autore del Signore degli Anelli, caposaldo del genere fantasy. Chtistopher Tolkien si è spento a Draguignan, nel sud della Francia, dove viveva da tempo con la seconda moglie dalla quale ebbe il suo secondo figlio, il romanziere Simon Tolkien. Insegnante di lingua inglese proprio come il padre, Tolkien è noto per aver parzialmente contribuito alla stesura del Signore degli Anelli nonché ad aver catalogato e pubblicato l’enorme mole di manoscritti lasciata dal genitore al momento della sua morte nel 1973. Morto Christopher Tolkien Nato nel 1924 a Leeds, in Inghilterra, Christopher Tolkien era il terzo dei quattro figli di J. R. R. Tolkien e della moglie Edith Bratt. Cresciuto fin da bambino con i racconti dello hobbit Bilbo Baggins, Tolkien prese parte alla ... Leggi la notizia su notizie

stefanol2006 : RT @FraDiGiuseppe: Una brutta notizia: è morto Christopher #Tolkien. Al figlio di J. R. R. Tolkien, noi tolkieniani dobbiamo moltissimo.… - GiuliaCuchu : RT @FraDiGiuseppe: Una brutta notizia: è morto Christopher #Tolkien. Al figlio di J. R. R. Tolkien, noi tolkieniani dobbiamo moltissimo.… - DadoNerd : RT @FraDiGiuseppe: Una brutta notizia: è morto Christopher #Tolkien. Al figlio di J. R. R. Tolkien, noi tolkieniani dobbiamo moltissimo.… -