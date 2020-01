Moltrasio, automobile di turisti americani si incastra sulla scalinata per colpa del navigatore (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una Land Rover grigia opaca con a bordo una coppia di turisti americani è rimasta incastrata su una mulattiera del piccolo comune di Moltrasio, in provincia di Como. Non si ha ancora la certezza assoluta su cosa possa aver creato questo tipo di disagio, ma con ogni probabilità si è trattato di un'indicazione errata da parte del navigatore elettronico del veicolo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per alcune ore nelle operazioni di rimozione. Leggi la notizia su milano.fanpage

