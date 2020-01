Michele Cucuzza criticato per il GF Vip: “Ha fatto male ad andarci” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza attaccato: “Mi fa impressione vederlo lì” Da una settimana è iniziata la nuovissima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. E nel cast c’è anche il giornalista e conduttore Michele Cucuzza. Quest’ultimo, grazie alla sua spiccata personalità, è riuscito a farsi subito apprezzare dal pubblico a casa e dagli altri inquilini vip. Tuttavia c’è chi in queste ore ha espresso un parere negativo sula sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Difatti una lettrice di Nuovo ha voluto scrivere a Maurizio Costanzo per fargli sapere di essere assolutamente impressionata nel vedere un tale professionista rinchiuso nella casa più spiata dagli italiani. Successivamente ha anche voluto cogliere la palla al balzo per domandare a Costanzo: “Perchè non è tornato a fare il lavoro per cui è popolare?” Michele Cucuzza del GF Vip ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip - aboutme____38 : RT @trash_italiano: Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip - BernardiniLisa : Eccolo: l'indiscusso #gentleman del #gfvip Michele Cucuzza personaggio pubblico #ForzaCucuzza #iostoconmichele… -