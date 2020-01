Matteo Salvini: "L'antisemitismo di destra e di sinistra è nostro nemico" (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Chi vuole cancellare Israele ha un avversario in noi ora e sempre”. Lo ha detto Matteo Salvini al convegno “Le nuove forme dell’antisemitismo” a Palazzo Giustiniani auspicando una “veloce adozione del documento Ihra” e sottolineando che “chi ne vuole la distruzione è antisemita e va contestato”. “Odiare Israele ha già fatto troppi danni nella storia”, ribadisce il leader della Lega. L’ex ministro ha spiegato: “Gerusalemme per me dovrà essere lacapitale di Israele”.Salvini ha aggiunto: “L’antisemitismo di certa destra tradizionalista e di certa sinistra è nostro nemico. Abbiamo il dovere di combattere chi dice che gli ebrei siano i nazisti di oggi: c’è chi lo pensa nel mondo islamico ma anche in certi mondi in Europa”. Il leader della Lega ... Leggi la notizia su huffingtonpost

matteosalvinimi : E adesso chi glielo dice a Bonaccini, ai piddini e ai pesciolini?!? ?? Piazze incredibili, Amici. A Piacenza e non s… - La7tv : #dimartedi Stefano Bonaccini: 'Matteo Salvini ha sostituito la mia avversaria e credo che questo sia poco dignitoso… - fattoquotidiano : Era stato assunto da Matteo Renzi e riconfermato da Dario Nardella. Ma adesso il funzionario comunale è finito nei… -