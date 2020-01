Le Nazioni Unite contro la conferenza sulla criptovaluta in Corea del Nord (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attrazione della Corea del Nord per le nuove ricchezze digitali ha subito un’impennata negli ultimi anni. Una crescita esponenziale che va di pari passo con le operazioni di hacking nei confronti dei grandi gruppi bancari e delle piattaforme di scambio delle criptovalute. Lo scopo dell’approvvigionamento, sia esso di natura legale o fraudolento, è il reperimento dei fondi volti a finanziare lo sviluppo dell’arsenale militare di Pyongyang, come reso noto dai servizi di intelligence mondiali. Il fenomeno è inoltre cresciuto fortemente negli ultimi anni, portandosi dietro l’attenzione degli osservatori internazionali. La convocazione di una conferenza aperta agli investitori esteri ha però posto in allarme le Nazioni Unite, che hanno diramato l’avvertimento di non partecipare all’evento fortemente voluto da Kim Jong-Un. La possibilità infatti che ... Leggi la notizia su it.insideover

mannocchia : La guerra, il (fragile) cessate il fuoco e - una volta ancora - la debolezza dell'azione delle Nazioni Unite nelle zone di conflitto. #Libia - BitcoinItaliana : RT @assodigitale: Il Segretario Generale delle Nazioni Unite promuove la Blockchain - Accadde_Oggi : 2002 - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all'unanim... #AccaddeOggi -