L'Arma sarà parte civile al processo per l'omicidio di Serena Mollicone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Sono state ammesse come parte civile anche la famiglia della vittima, uccisa nel 2001, e quella del brigadiere Tuzi, morto suicida nel 2008 L'Arma dei Carabinieri si è costituita parte civile nel processo che vuole far luce sulla morte di Serena Mollicone, la ragazza di Arce scomparsa il primo giugno del 2001 e ritrovata morta nei boschi due giorni dopo. Oltre all'Arma, saranno parte civile anche i familiari di Serena e quelli del prigadiere Santino Tuzi, suicidatosi nel 2008. A processo, per l'omicidio della ragazza ci sono 5 imputati: l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie, il figlio e il maresciallo Vincenzo Quatrale sono accusati di concorso in omicidio, mentre l'appuntato Francesco Suprano è accusato di favoreggiamento. Quatrale, invece, è ritenuto responsabile anche dell'istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi. Secondo ... Leggi la notizia su ilgiornale

CatalfoNunzia : Stamattina ho partecipato al convegno “Salute e Agroalimentare: dalla sicurezza più qualità” organizzato dal Comand… - franco_fabry : @juventibus @fbernardeschi @Campanelli11 Per me,questo è il suo ruolo! Se continua a lavorarci,sarà un'arma in più importantissima.... - SibillaRossi : 'Sotto il letto del nonno c'è una botola con armi e oggetti di tortura' Bene, controlliamo sotto il letto del mostr… -