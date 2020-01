Grande Fratello Vip 4: Andrea e Elisa in nomination (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati della terza puntata sono: Andrea Montovoli ed Elisa. Salvo Veneziano trattato come il primo eliminato dell’edizione, si scusa in studio. A breve distanza dalla seconda puntata, ieri, mercoledì 15 gennaio, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5, in cui abbiamo visto le conseguenze della squalifica di Salvo Veneziano e un chiarimento tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez, tra gli eventi principali. In studio al timone del programma troviamo sempre Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Vediamo adesso chi è andato in nomination: A fine puntata, come di consueto iniziano le nomination della puntata. Stavolta per creare un po’ di situazioni di disturbo, le donne hanno deciso le nomination con un voto palese attorno a un tavolo. Ecco il video: Gli uomini invece procedono alle nomination classiche ... Leggi la notizia su dituttounpop

