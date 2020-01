Grande Fratello Vip 2020: Fernanda Lessa nei guai? La frase omofoba (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fernanda Lessa al GF Vip si lascia sfuggire un termine omofobo: rischia la squalifica? Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. E uno dei momenti più discussi è stato quello inerente alle nomination palesi delle concorrenti. In quella occasione, infatti, Antonella Elia ha attaccato molto duramente Fernanda Lessa, asserendo di non sopportare nemmeno il suo tono della voce. Una nomination che ha creato un bello scontro fra le due. Finita qua? Nemmeno per idea perchè sempre Fernanda Lessa ha fatto molto parlare per alcune sue presunte dichiarazioni omofobe. Cosa ha detto? Come riportato dal blog Bitchyf.it, la modella brasiliana, parlando a tu per tu con Andrea Montovoli subito dopo la diretta, avrebbe parlato di spiagge brasiliane. E riferendosi proprio ad una in particolare, avrebbe dichiarato: “Lì ci sono tanti froc*…” Parole che ovviamente ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -