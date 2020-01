Coppa Italia: doppio Pellegrini, Parma va a casa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ferita dalle sconfitte interne con Torino e Juventus, dall'infortunio di Zaniolo e con l'affare Politano ancora tutta da definire, la Roma voleva la prima vittoria del 2020 per riprendere il cammino della stagione. La voleva in Coppa dove, fuori casa, non vinceva da ben sette anni. La voleva per dare valore anche a giocatori come Kalinic e Under ancora a caccia di conferme. Cosi' e' stato. La Roma vince 2-0 con il Parma grazie ad una doppietta di Pellegrini dopo una partita dove la squadra di Fonseca ha osato di piu' e alla fine ha meritato il passaggio del turno. Nei padroni di casa, senza Gervinho e Grassi e con Kulusevski e Inglese costretti per il recente match con il Lecce a partire dalla panchina, non c'e' nemmeno Sprocati. L'attaccante lascia il ritiro nei minuti precedenti al match per un grave problema familiare, al suo posto D'Aversa convoca il giovane primavera Goglino. In ... Leggi la notizia su ilfogliettone

