Bonaccini si scaglia contro un elettore: “Lei a me non insegna cosa significa lavorare” (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ difficile regge la tensione da elezioni e il candidato del Stefano Bonaccini lo sa. O almeno, lo ha dimostrato: nei giorni scorsi, dopo l’incontro con le cooperative di pescatori di Goro, il presidente uscente si è scontrato, in un bar, con un elettore che lo ha accusato di non sapere cosa significa per davvero lavorare. La risposta di Bonaccini, visibilmente infastidito, è stata alterata probabilmente dalle tensioni dovute alla campagna elettorale: “Lei bisogna che impari l’educazione. Adesso mi lasci parlare…” Stefano Bonaccini si scaglia contro un elettore “Io ho gli stivali, vede? Io la giornata la vado a guadagnare in mare, e non faccio il fenomeno”, dice un operaio in tuta con le galosce ai piedi, provocando il candidato dem appoggiato al bancone dello stesso bar. A queste parole Bonaccini, irritato, è subito intervenuto ... Leggi la notizia su urbanpost

