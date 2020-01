Australian Open 2020, il sorteggio degli italiani: un qualificato per Jannik Sinner, Berrettini e Fognini dalla stessa parte di tabellone! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono stati appena effettuati i sorteggi dei tabelloni principali degli Australian Open 2020 di tennis: per gli otto italiani che di diritto fanno parte del main draw accoppiamenti abbastanza duri. Lorenzo Sonego, inserito nel primo dei quatto spicchi del tabellone, incrocerà subito la testa di serie numero 23, l’idolo di casa Nick Kyrgios. Nella seconda metà della parte alta invece sono stati collocati Andreas Seppi, che può ritenersi moderatamente soddisfatto nell’aver pescato il serbo Miomir Kecmanovic, e Marco Cecchinato, che invece è stato accoppiato al numero 7 del seeding, il tedesco Alexander Zverev. Nella parte bassa del tabellone invece l’Italia cala i suoi assi: Matteo Berrettini, testa di serie numero 8, incrocerà all’esordio l’Australiano Andrew Harris, mentre Fabio Fognini, numero 12 del seeding, pesca lo statunitense Reilly Opelka, un cliente ... Leggi la notizia su oasport

