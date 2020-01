Aiaf-Prioritalia, formazione manager e analisti per aumentare sostenibilità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Per l'81% dei consumatori a livello globale, secondo un’indagine Nielsen, è molto importante che le aziende sviluppino programmi per migliorare la sostenibilità ambientale. Risulta, quindi, sempre più determinante per stare sul mercato trovare modi per misurare Leggi la notizia su liberoquotidiano

Adnkronos : #Aiaf-#Prioritalia, formazione manager e analisti per aumentare #sostenibilità - fisco24_info : Imprese: Aiaf-Prioritalia, formazione manager e analisti per aumentare sostenibilità : -