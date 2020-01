Un secondo spin-off di FBI dopo Most Wanted? Dick Wolf pronto a creare un nuovo franchise (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Maestro nella creazione di franchise tv di lunga durata, Dick Wolf sarebbe in procinto di lanciare un secondo spin-off di FBI nell'ottica di dare vita ad un marchio che possa generare più format ambientati nello stesso universo narrativo. Si tratterebbe della terza serie dedicata agli agenti del Federal Bureau of Investigation, l'agenzia governativa che identifica la polizia federale degli Stati Uniti d'America. Quest'anno ha già debuttato con un discreto successo negli Stati Uniti FBI: Most Wanted (in Italia ancora inedita) e su questa scia potrebbe presto arrivare un altro spin-off. Ad accelerare i tempi potrebbe essere proprio il sorprendente riscontro di pubblico ottenuto da Most Wanted, che ha debuttato lo scorso 7 gennaio su CBS con quasi 10 milioni di spettatori ed è diventata la serie più seguita di questa stagione. secondo Deadline, i creatori Dick Wolf e Craig Turk ... Leggi la notizia su optimaitalia

