Sparatoria in Texas, 16enne ucciso dal compagno di scuola (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ennesima Sparatoria in Texas. Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso dal compagno di scuola. Fermato l’omicida e un suo amico. HOUSTON (Texas) – Non si ferma la striscia di sangue negli Stati Uniti. Nella giornata di mercoledì 15 gennaio 2019 è stata segnalata una nuova Sparatoria in Texas con un ragazzo di 16 anni rimasto ucciso. Secondo quanto scoperto dalle autorità locali, ad aprire il fuoco sarebbe stato un suo compagno di scuola. L’omicida è stato fermato dagli inquirenti e nelle prossime ore dovrà spiegare il motivo di questo gesto. Sparatoria in Texas, morto un ragazzo di 16 anni La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di capire il perché di questa Sparatoria. Il ragazzo ha aperto il fuoco in un liceo di Houston, nella zona residenziale della città. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per il 16enne ... Leggi la notizia su newsmondo

Trump sulla Sparatoria in Texas : “Legge sulle armi ha evitato il peggio” : Il presidente americano ha reso grazie anche ai parrocchiani che hanno difeso i fedeli. “Incidente durato sei secondi”, ha scritto Trump su Twitter. Gli Stati Uniti sono ancora scossi per la sparatoria avvenuta in Texas . Un uomo armato ha aperto il fuoco durante una cerimonia nella chiesa di White Settlement. Il bilancio parla di tre […] L'articolo Trump sulla sparatoria in Texas : “Legge sulle armi ha evitato il ...

Sparatoria in una chiesa in Texas - l’aggressore fa partire due colpi e viene ucciso dalle guardie private. Le immagini : Prima il silenzio poi due colpi sparati dall’aggressore, quindi la reazione delle guardie private che in pochi secondi neutralizzano l’uomo. Sono le immagini della Sparatoria avvenuta domenica in una chiesa di White Settlement, in Texas . Il video è stato ripreso da quella che sembra essere una telecamera interna alla stessa chiesa e trasmesso in diretta streaming su Youtube. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, sono due ...

NY - ttacco con il machete a casa di un rabbino. In Texas Sparatoria in Chiesa - due vittime : A ttacco con il machete a casa di un rabbino a New York. Cinque persone rimaste ferite, due in modo grave. Fermato un sospettato. NEW YORK (STATI UNITI) – Ritorna la paura a New York per le aggressioni antisemite. Nella notte italiana tra il 28 e il 20 dicembre 2019 è avvenuto a Monsey un a ttacco con il machete a casa di un rabbino. Il bilancio è di cinque feriti, due in modo grave. E’ stato fermato il sospettato: si tratta di una ...

