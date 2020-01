Roma: Diawara si abbassa tra i difensori, la Juve fatica a pressare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Roma è tra le squadre migliori d’Italia nell’uscire da dietro. Anche la Juventus è andata in grossa difficoltà La Roma sta dando fiducia alla doppia mediana Diawara-Veretout. La Juventus ha faticato a pressare bene i 2 centrocampisti giallorossi. In avvio di azione, l’ex Napoli si abbassava tra i difensori centrali, con Veretout che spesso si alzava. Si vede nella slide sopra. Con i laterali (Kolarov e Florenzi) molto alti e le ali dentro al campo, per le mezzali della Juve erano indecise: non sapevano se scivolare sui terzini o restare stretti per coprire il centro. Il risultato è che Diawara ha tempo e spazio per allargare il gioco, con la Roma che domina il palleggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

