Regione Campania, corsi di formazione: via alla gara per l’affidamento del servizio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Regione Campania, con decreto numero 453 pubblicato sul Bollettino Ufficiale numero 3 del 13 gennaio 2020, ha indetto la gara per l’affidamento del servizio per la realizzazione di corsi di formazione a valere sulla misura M01 del PSR Campania 2014/20 (Proc. 2964/A-T/19). Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13 del 10 marzo 2020 al seguente indirizzo: Regione Campania – Ufficio speciale centrale acquisti procedure di finanziamento relativi a infrastrutture, progettazione Uod 01 via Metastasio 25/29 – 80125 Napoli. L'articolo Regione Campania, corsi di formazione: via alla gara per l’affidamento del servizio proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

Regione Campania - 25 mln per commercianti e artigiani : via agli incontri con le categorie interessate : A seguito dello stanziamento di 25 milioni di euro a sostegno di artigiani , commercianti ed ambulanti, l’amministrazione regionale della Campania ha previsto 5 incontri con le categorie interessate . Gli appuntamenti si svolgeranno presso le sedi territoriali delle Camere di commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, al fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze. Domani, giovedì 16 ...

Regione Campania - 110 milioni per la difesa del suolo : Approvato il nuovo Piano di finanziamento della Regione Campania per la difesa suolo : 110 milioni di euro destinati ai comuni per interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse categorie di dissesto (frane, alluvioni, erosione costiera). Lo stanziamento consente di coprire più di 80 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per tutte le province: 27 interventi in provincia di Avellino; 14 interventi in ...

Terra Fuochi - commissariamento scaduto : stop bonifiche. Regione Campania dà la colpa al Governo. Costa : ‘Sono loro a non aver preparato la successione’ : Da circa un mese non c’è più nessuno che si occupi di bonifiche nella Terra dei Fuochi . Il 16 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mario De Biase, commissario dall’agosto del 2010 e nessuno ha preso il suo posto. La questione è esplosa, insieme alle accuse della Regione Campania al ministro dell’Ambiente Costa , colui che di fatto ha scoperto e denunciato per primo la situazione della Terra dei Fuochi e che a ilfattoquotidiano.it ora definisce ...

Trasporti - il piano della Regione Campania : società unica tra Anm - Eav e Ctp : Palazzo Santa Lucia lancia il progetto per una gestione unica del trasporto pubblico locale nella provincia di Napoli. "Avvieremo lo studio per un piano industriale unitario", annuncia il governatore De Luca. Almeno un anno per completarlo. Rebus sulla gestione delle metropolitane e sull'apertura della Linea 6.Continua a leggere

Scampia - la palestra di Gianni Maddaloni a rischio chiusura : un aiuto dalla Regione Campania : La palestra di Gianni Maddaloni - padre del campione olimpico di judo Pino - ubicata a Scampia , periferia settentrionale di Napoli, rischiava la chiusura . Un aiuto è però arrivato dalla Regione Campania : "Abbiamo deciso di aiutarlo e ne siamo orgogliosi" ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca.Continua a leggere

Regione Campania - l’assessore Palmeri : Misure strardinarie per i disabili : “Il tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabili tà è stata, fin dall’inizio, una delle priorità di questa amministrazione regionale, contando in quest’ultimo quadriennio oltre 4.000 avviamenti al lavoro a tempo indeterminato realizzati dal collocamento mirato regionale”. Lo dichiara in una nota l’assessore al lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri . “Continua e costante ...

Regione Campania e lavoro - ecco il finanziamento per nidi a servizio delle imprese : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ancora uno stanziamento di fondi da parte della Regione Campania . Stavolta la pioggia di soldi, ben cinque milioni, serviranno per finanziare nidi e micro nidi al servizio delle imprese o delle reti. Un gesto nei confronti delle famiglie e delle donne in particolare per cercare di portare avanti l’impegno lavorativo di pari passo con quella familiare. Il più delle volte capita di non riuscire a ...

Il ristorante Nco non chiude : la Regione Campania ha stanziato 700mila euro : Il ristorante Nco, acronimo di Nuova cucina organizzata, nato nel 2007 in un bene confiscato al clan del Casalesi proprio a Casal di Principe, nella provincia di Caserta, non chiude rà. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, annunciando che l'amministrazione ha stanziato 700mila euro affinché il ristorante resti aperto.Continua a leggere

Distretto Rurale Terra Sannita : ricevuto l’ok dalla Regione Campania : Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha istruito positivamente la documentazione inviata dal Gal Taburno per quanto riguarda l’individuazione del Distretto Rurale “ Terra Sannita ” e quella inviata dal Gal Area Fortore per quanto riguarda l’individuazione del Distretto Agroalimentare di Qualità “Sannio”. Si passerà adesso alla seconda fase prevista, e cioè, quella che porterà al riconoscimento e ...

Proiettili a salve ritrovati davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia : A Santa Lucia , trovati Proiettili a salve davanti alla sede della Regione Campania . Si tratta di colpi totalmente innocui sparate da pistole comunemente dette "scacciacani", in quanto producono solo un forte rumore ma che sono completamente inoffensive. ritrovati almeno 4-5 Proiettili a salve sull'asfalto.Continua a leggere

Confartigianato Avellino : “Contributi alle imprese - bene la Regione Campania” : Tempo di lettura: 2 minuti Confartigianato plaude alla Regione Campania per i contributi alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell’artigianato e del commercio. Sul Burc sono stati pubblicati gli avvisi. Uno dei quali dedicato alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con ...

Regione Campania : ok a migranti e video-sorveglianza : Due importanti provvedimenti sono stati adottati, il 30 dicembre, dalla giunta regionale della Campania . Uno riguarda l’implementazione del sistema di videosorveglianza nella città di Napoli ed in un’altra zona della Regione . Si legge: “La Giunta ha destinato i fondi per il sistema integrato della videosorveglianza stradale per il progetto che riguarda la VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), e ...

Regione Campania - stanziati i fondi per la videosorveglianza : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Giunta, nella riunione di oggi, ha destinato i fondi per il sistema integrato della videosorveglianza stradale per il progetto che riguarda la VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), e che prevede l’installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa dislocate in punti strategici. Analogo progetto riguarda l’unione ...

In Regione Campania occorre una svolta : di Paolo Pantani L’Europarlamento ha eletto come Mediatrice europea per la legislatura 2019-2024 l’irlandese Emily O’Reilly con il voto di 320 deputati in votazione a scrutinio segreto. Ricordiamo che la neoeletta è una ex giornalista ed è stata la prima Ombudsman irlandese donna per dieci anni. L’ organo indipendente del Mediatore Europeo, nominato dal Parlamento Europeo, è adibito ad accogliere le denunce presentate dai cittadini ...

Carnevale di Villa Literno - centomila euro di finanziamento dalla Regione Campania : Carnevale di Villa Literno 2020. Orlando Zaccariello, presidente associazione promotrice: “Risultato epocale per il Carnevale liternese!” Il Carnevale di Villa Literno 2020 incassa un grande risultato ancora prima far sfilare carri e regalare giorni di festa in città, grazie ad un finanziamento di centomila euro da parte della Regione Campania. “È con orgoglio e grandissima soddisfazione che condividiamo con voi […] L'articolo Carnevale di ...

