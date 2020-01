Pedofilia, l’ex sacerdote confessa gli abusi: “Era un bambino ogni fine settimana” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lasciano sgomenti le parole rilasciare in aula, di fronte ai giudici, da Bernard Preynat, ex parrocco di Sainte-Foy-les-Lyon, riporta Ansa, a processo in Francia per Pedofilia. Un processo che si apre a 30 anni di distanza dai fatti imputati a Bernard Preynat, ex sacerdote della diocesi di Lione, come riporta France24. abusi su decine di bambini durante i campi scout I fatti a cui si fa riferimento in ambito processuale che vede alla sbarra l’ex sarcerdote, Bernard Preynat, risalgono all’arco temporale compreso tra il 1970 e il 1990. E solamente col tempo l’odierno 74enne ha dichiarato di essersi reso conto di quanto male avesse potuto fare a quelle piccole vittime, ora parti civili. “Mi ci sono voluti diversi anni per capire l’impatto di ciò che avevo fatto alle famiglie e prima ancora, ai bambini“, le parole di Preynat riportate da France24, accusato di Pedofilia ai danni di ... Leggi la notizia su thesocialpost

