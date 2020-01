Nuovo elenco di app da cancellare per rischio adware: il primo blocco del 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Puntuale come sempre il primo appuntamento di questo 2020 per quanto riguarda alcune app da cancellare oggi stesso a bordo di smartphone Android. Non si tratta di un vero e proprio virus, contrariamente a quanto vi abbiamo riportato nei mesi scorsi sulle nostre pagine, ma allo stesso tempo siamo al cospetto di un elenco che non va in alcun modo sottovalutato, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina per i nostri lettori. Quali sono le app da cancellare ad inizio 2020 Comincio subito da aspetti più concreti, riportandovi immediatamente le app da cancellare. Secondo lo studio originale reso pubblico da Betdefender, che ha avuto il merito di notificare a Google il pericolo di cui vi sto parlando, bisogna concentrarsi in primis su app popolari come Car Racing 2019 di Racing 3D Game, 4K Wallpaper (Background 4K Full HD) di Ames Co.Ltd, Backgrounds 4K HD ... Leggi la notizia su optimaitalia

