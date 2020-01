Milano, tentato suicidio sulla metro rossa: circolazione sospesa tra Sesto Marelli e Sesto Fs (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La circolazione della metropolitana M1 rossa è rimasta ferma per mezz'ora questa mattina tra Sesto Marelli e Sesto Fs a causa di un tentato suicidio. Una donna si sarebbe lanciata sui binari alla stazione Rondò attorno alle 9. Il macchinista del treno in arrivo sarebbe riuscito a evitare l'impatto frenando in tempo. Leggi la notizia su fanpage

francesco_bigno : Milano, tentato suicidio in metro: donna si lancia sui binari della rossa, ferma la M1 - frabiziovalerio : La giornata inizia di merda con la metropolitana bloccata per un tentato suicidio ??????? #15gennaio #Milano -