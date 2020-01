Migranti, Lamorgese apre a una sanatoria: «Il governo riflette sulla regolarizzazione» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Magi: «Una importantissima apertura, non scontata». All’esame della commissione Affari costituzionali della Camera c’è la pdl popolare “Ero straniero” Leggi la notizia su ilsole24ore

fattoquotidiano : Migranti, Lamorgese su La7: “Con Salvini porti non sono mai stati chiusi. Gregoretti? Nessuno può sottrarsi alle le… - fattoquotidiano : Migranti, Lamorgese: “Aumentare le categorie per i permessi umanitari”. Sul processo a Salvini: “Nessuno può sottra… - repubblica : Migranti, Lamorgese apre ad una sanatoria. ' Il governo valuta provvedimento per regolarizzare gli stranieri con co… -