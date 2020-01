Migranti, Delrio: “Pd interverrà su Decreti sicurezza. Anche per M5s è giusto tornare agli Sprar” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Per noi la parte immigrazione di quei Decreti è totalmente sbagliata, il giudizio politico del Pd su questo è netto e chiaro. Sulla necessità di ripristinare il sistema degli Sprar c'è grande condivisione Anche nel M5S": così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio ha affermato le priorità dem, cioè una nuova legge sull'immigrazione che modifichi i Decreti sicurezza di Matteo Salvini e un ritorno al sistema Sprar per l'accoglienza. Su cui, afferma, sono d'accordo Anche i Cinque Stelle. Leggi la notizia su fanpage

macmac12_______ : Migranti, Delrio: uscire da dibattito sciocco sull’emergenza - - macmac12_______ : RT @ImolaOggi: Migranti, Delrio: uscire dal dibattito SCIOCCO sull'emergenza - ToninoAtti : RT @Lanf040264: Graziano Delrio: “Sui #migranti non ci accontentiamo di modifiche soft. Serve una nuova legge”. Così evitiamo che finiscan… -