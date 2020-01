Mafia, colpo ai clan di Messina: 94 arresti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I carabinieri del Ros e la Guardia di Finanza hanno arrestato 94 persone nel corso del più imponente blitz mai messo a segno contro i clan mafiosi messinesi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione mafiosa, truffa aggravata, intestazione fittizia di beni, estorsione, traffico di droga. Dall’indagine è emerso come i clan messinesi puntassero sui soldi dell'Ue: le organizzazioni criminali avrebbero intascato indebitamente fondi europei per oltre 5,5 milioni di euro, mettendo a segno centinaia di truffe all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), l'ente che eroga i finanziamenti stanziati dall'Ue ai produttori agricoli. Decapitati i clan dei Batanesi e dei Bontempo Scavo Gli indagati sono in tutto 194. Delle 94 misure emesse 48 sono provvedimenti di custodia cautelare in carcere, le altre di arresti domiciliari. L'inchiesta ha portato ... Leggi la notizia su tg24.sky

