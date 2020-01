LIVE Trento-Partizan Belgrado 19-33, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: dolomitici in netta difficoltà in difesa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-45 Ancora una tripla, ancora di Paige (è la terza su quattro tentativi per lui). 26-42 1/2 ai liberi per Knox. 25-42 Due liberi a bersaglio di Bircevic e il Partizan tocca il +17. 25-40 Il Partizan segna nuovamente da tre, stavolta con Bircevic. 25-37 Due punti per Kelly. 23-37 Bomba di Zagorac e Trento torna a -14. 23-34 1/2 ai liberi per Zagorac. 23-33 Craft ruba palla e King segna il canestro del -10 Trento. 21-33 Pascolo su assist di Mian. 19-33 Due punti per Jaramaz. 19-31 Canestro da due di Mian. 17-31 Arrivano i primi punti di Gordic. 17-29 2/2 ai liberi di Blackmon. 15-29 Bomba di Trifunovic. 15-26 Thomas da due. 15-24 Il secondo periodo inizia con una bomba di Forray. Finisce qua il primo quarto. 12-24 Altra tripla di Paige, massimo vantaggio Partizan. 12-21 Bomba di Marcus Paige. 12-18 Ancora Knox, -6 Trento. 10-18 Torna a ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Trento-Partizan Belgrado, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - LisaPOfficial : Grazie al Quotidiano Trentino per l'intervista... grazie #beppecastro. ?? #Lisa #singer #sanremo #oraomaipiù… - mirella_trento : RT @scapin_emanuela: Un disco B E L L I S S I M O!!!! Lo ascolteremo altre 100 milioni di volte, è un capolavoro Marco. Questa foto ci rip… -