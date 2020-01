Incendi in Australia, morti 37mila koala sull’Isola dei Canguri: è stata una strage (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il veterinario Steven Selwood del South Australia Veterinary Emergency Management ha dichiarato che dei 46mila koala presenti sull'Isola dei Canguri prima degli Incendi, ne sarebbero rimasti soltanto 9mila. Ciò significa che circa 37mila di questi splendidi marsupiali hanno perso la vita tra le fiamme. Sarebbero morti anche oltre 30mila animali di altre specie. Leggi la notizia su fanpage

