Il Pd non demorde e rilancia l’alleanza con il M5s: no di Di Maio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Pd rilancia l’alleanza con il M5s dal conclave. Di Maio ribadisce il no anche se qualche spiraglio inizia ad aprirsi a livello locale. ROMA – Il Pd rilancia l’alleanza con il M5s. Nessun passo indietro da parte del Nazareno che ha intenzione di provare nei prossimi mesi a creare una forte coalizione non solo a livello amministrativo ma anche nazionale. Da parte di Di Maio i tentennamenti restano ma le parti locali sono pronti a discutere con i democratici. Aperture che potrebbero essere più ampie entro maggio e a quel punto i risultati saranno fondamentali per capire se ci potrà essere l’occasione di una discussione anche tra i vertici dei partiti. Di Maio insiste: “No all’alleanza con il Pd” Le aperture a livello locale non spaventano Di Maio che ha ribadito il proprio no ad una nuova alleanza con il Pd in futuro: “Non ci ... Leggi la notizia su newsmondo

