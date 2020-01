Ice Tour al via in Mario Kart Tour: le novità del Tour del Ghiaccio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mario Kart Tour rappresenta l'ultimo grande successo di Nintendo nel mercato dei videogame su mobile. Dopo Pokémon GO - realizzato in collaborazione con Niantic Labs e ancora sulla cresta dell'onda a tre anni dall'uscita -, Super Mario Run e Fire Emblem, il colosso di Kyoto ha infatti ben pensato di portare il popolo geek da touch screen sulle piste della sua amatissima serie di racing arcade, da sempre popolata da Mario, Luigi e tutti i loro amici e nemici, più qualche coloratissima guest star proveniente da altre serie della "grande N". Un titolo, Mario Kart Tour, che può essere scaricato gratuitamente da AppStore e Google Play per i device iOS e Android, con la presenza di microtransazioni opzionali all'interno dell'applicazione. E che, nella giornata di oggi, 15 gennaio 2020, va ad aggiornarsi ancora una volta. Come mostrato nel trailer poco più in basso in questo stesso ... Leggi la notizia su optimaitalia

