Gioielli “Pandora” contraffatti: denunciato il titolare di un centro orafo nel Casertano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) – La Guardia di Finanza di Marcianise, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio finalizzata all’individuazione di laboratori e opifici abusivi, nella giornata di ieri ha scoperto un magazzino occulto ubicato a Marcianise e utilizzato per lo stoccaggio di Gioielli contraffatti a marchio “Pandora”, venduti illegalmente da un commerciante operante all’interno del noto centro orafo “Il Tarì”. Sequestrati 2.860 monili riportanti i disegni industriali e/o il logo contraffatto, oltre a quasi 900 articoli utilizzati per il loro confezionamento. Non è passato neanche un mese dalla scoperta, sempre a Marcianise, da parte dei finanzieri della locale Compagnia di un laboratorio completamente abusivo dove venivano realizzate migliaia di copie dei famosi charm a marchio “Pandora” e ora gli stessi finanzieri sono tornati a ... Leggi la notizia su anteprima24

TV7Benevento : GUARDIA DI FINANZA CASERTA – INDIVIDUATO UN RIVENDITORE NEL CENTRO ORAFO “IL TARÌ” CHE COMMERCIALIZZAVA GIOIELLI “P… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Gioielli «Pandora» contraffatti venduti nel noto centro orafo: sigilli e denuncia - mattinodinapoli : Gioielli «Pandora» contraffatti venduti nel noto centro orafo: sigilli e denuncia -