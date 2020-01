Gf Vip | Centro anti-violenza per Pasquale, Sergio e Patrick| Web contro Signorini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il GF Vip manda Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini: il popolo del web, furioso, attacca Alfonso Signorini. Il popolo del web si scaglia contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip che ha deciso d’infliggere una punione a Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, rei di aver riso di fronte … L'articolo Gf Vip Centro anti-violenza per Pasquale, Sergio e Patrick Web contro Signorini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

RyanDreew13 : RT @Una_Gioia_Mai: Paola Caruso presente: - Avanti un altro - domenica live - live non è la D'Urso - Isola dei famosi - Grande Fratello Vip… - bonko89 : RT @Una_Gioia_Mai: Paola Caruso presente: - Avanti un altro - domenica live - live non è la D'Urso - Isola dei famosi - Grande Fratello Vip… - Una_Gioia_Mai : Paola Caruso presente: - Avanti un altro - domenica live - live non è la D'Urso - Isola dei famosi - Grande Fratell… -