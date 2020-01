Eros estremo: uomo cade dal balcone durante un rapporto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il mondo del sesso riserva sempre delle sorprese, piacevoli o meno che siano. E’ di qualche mese fa una notizia davvero sconvolgente, a metà tra il tragico e il comico. In Costa Azzurra una coppia si stava concedendo ad effusioni e sesso bollente sul balcone quando lui precipita. Una stagione bollente L’estate è una stagione magnifica dove la trasgressione e la voglia di sfogarsi regnano sovrane. Inutile girarci intorno: complice il caldo, è proprio in estate che la gente inizia a sentire maggiormente i bollenti spiriti della passione. Per questo molte coppie si danno alla pazza gioia, approfittando di ogni angolo possibile. In Costa Azzurra una coppia ha deciso che il posto ideale per il loro momento di passione era un balcone. Lei 28 anni di origine canadese, lui 30enne inglese. I due avevano scelto una villa a Canet come nido per la loro vacanza. durante un amplesso, il ... Leggi la notizia su velvetgossip

