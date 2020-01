Emre Can Juventus, futuro in difesa? Le parole di Sarri spiazzano tutti! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Emre CAN Juventus- Il centrocampista tedesco della Juventus, poco utilizzato da Maurizio Sarri nel corso di questa prima parte di stagione, potrebbe ritornare utile in vista della seconda parte di campionato. Da capire se l’ex Liverpool sarà inserito nella lista Champions o se sarà nuovamente escluso. Tuttavia, nelle ultime ore, sarebbe avanzata l’indiscrezione di un possibile utilizzo in difesa del numero 23 bianconero. Emre Can Juventus, nuovo difensore? Sarri ha deciso! Per quel che riguarda Emre Can nel nuovo potenziale ruolo da difensore, Sarri ha sentenziato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Udinese. Leggi anche: Coppa Italia, Juventus Udinese probabili formazioni: Higuain dal 1′ Il tecnico bianconero ha ammesso: “Emre Can in difesa in una linea a 4? No, non c’è il tempo necessario per lavorarci”. Insomma, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

